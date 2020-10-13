Участница Олимпийских игр 2018 года фигуристка Мария Сотскова в интервью «Экспресс-газете» впервые прокомментировала свою дисквалификацию за употребление запрещенных в спорте препаратов.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ранее дисквалифицировало 20-летнюю Сотскову на десять лет за нарушение антидопинговых правил и подделку медицинской справки.

«Фуросемид мне прописали врачи. Я серьезно заболела — не могла нормально есть и спать. Меня рвало. В тот момент я уже закончила кататься и сообщила об этом своему тренеру Светлане Соколовской. Такое решение я приняла после этапа Гран-при во Франции в ноябре прошлого года. Там я выступила очень плохо, на морально-волевых, и поняла, что продолжать дальше нет смысла. Уехала к подруге во Владивосток и уже не тренировалась», — рассказала фигуристка.

По словам Марии, допинг-офицеры нагрянули к ней домой в марте 2020-го.

«Я сказала им, что уже не являюсь действующей спортсменкой. Более того, не стала скрывать, что по предписанию врачей принимаю лекарства, включая фуросемид. Я не хотела сдавать анализы, но они настаивали. Сказали, что не уйдут, пока я не сдам. Я растерялась. Не ожидала, что они появятся в моей квартире. В фигурном катании о завершении карьеры спортсмены обычно объявляют в конце сезона. Вот и я так хотела. Поэтому и не спешила. Наверное, сама виновата», — добавила спортсменка.

По словам Сотсковой, она предъявила справку из медицинского учреждения, в котором лечилась, однако у этой клиники не было лицензии.

Помимо дисквалификации, фигуристка подверглась критике в соцсетях за то, что «подставила всю страну».

«Очень хочу, чтобы моя история не отразилась на наших спортсменах, на участии сборной России в Олимпиаде в Токио. Мне не нужен допинг. Я никогда его не принимала. Надо разделять, когда человек нарушает антидопинговые правила сознательно, а когда случайно», — резюмировала Мария.

Сотскова — серебряный призер финала серии Гран-при сезона-2017/18. На Олимпийских играх 2018 года фигуристка заняла восьмое место, на чемпионате Европы того же года она стала четвертой. В ее активе также серебро и бронза чемпионатов России. В июле она объявила о завершении карьеры.