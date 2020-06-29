Экс-фигуристка Бетина Попова поделилась со своими подписчиками в Instagram сокровенным. Она рассказала, как ей было тяжело участвовать в танцах на льду.

По словам россиянки, ей с детства приходилось терпеть над собой издевательства, а также подстраиваться под партнера.

Она утверждает, что уже с 12 лет была вынуждена терпеть это. Ее партнер был старше, а тренеры объясняли его поведение переходным возрастом.

Кроме того, Попова утверждает, что, когда ей было в 14 лет, то тренеры требовали от нее показать в танце «секс, страсть и отношение к этому мальчику». При этом она не понимала, как это делать.

Однако «методом проб и ошибок» она все равно искала то, что от нее требовали. «Затем мы становимся старше. Наши взаимоотношения тоже развиваются, становятся все более сложными и неоднозначными», — написала спортсменка.

Бывшая фигуристка добавила, что спорту удалось воспитать в ней извращенное понятие взаимоотношений мужчины и женщины. По ее словам, причина в том, что в танцах на льду партнеру уделяется гораздо больше внимания.

Также Попова признала, что стала лучше понимать мужчин. Однако у нее появились и проблемы в личной жизни.

23-летняя Бетина Попова является серебряным призером первенства России среди юниоров. Также она — обладательница бронзовой награды юниорского финала Гран-при и чемпионской Универсиады.