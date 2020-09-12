Спортсменка живет в Подмосковье с мамой и бабушкой

Не так давно вернувшаяся из Канады Евгения Медведева переехала в новый дом. Двухэтажный особняк фигуристки находится в Одинцово – к зданию из красного кирпича прилагается и немаленький участок, покрытый тротуарной плиткой. Свое жилище спортсменка показала в эфире Первого канала.

Комнаты внутри дома просторные, выполненные в пастельных тонах. Однако сама фигуристка призналась, что они с мамой и бабушкой еще до конца не обжились. Именно поэтому Медведева стала участницей телешоу, в котором специалисты помогли благоустроить сад около дома.

Теперь чемпионка мира может свободно принимать гостей. В рамках программы «На дачу» Медведевой установили просторную беседку и место для готовки.

Также 20-летняя спортсменка поделилась, что дома проводит мало времени из-за постоянных тренировок. В свободные от спорта минуты Медведева закрывается в комнате, где рисует или играет на укулеле.

View this post on Instagram В день, когда была сделана эта фотография, было солнечно🌳 . . 📸: @kristian_kostov_official A post shared by Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) on Sep 9, 2020 at 7:10am PDT

Ранее Евгения Медведева признавалась, что страдает от проблем с ментальным здоровьем из-за частых переживаний.