Российская фигуристка Алена Косторная после завершения спортивной карьеры планирует кардинально сменить вид деятельности и стать нейрохирургом, чтобы черпать адреналин в рискованных операциях на мозге, за которые не берутся другие врачи.

Своей мечтой 16-летняя спортсменка поделилась в интервью телеканалу Olympic Channel.

«Я попытаюсь откатать этот сезон и олимпийский. После этого я хочу осуществить свою мечту насчет медицины. Возможно, я буду кататься в шоу, я всегда хотела уехать в тур на целый год. Это моя мечта. А потом я начну работать над мечтой стать нейрохирургом. В мире столько болезней и столько неисследованного. Есть операции, которые никто не решается делать из-за риска. Я думаю, в этом есть свой адреналин», — заявила Алена.

«Фигурное катание — это не тот спорт, в котором можно кататься до 30 лет и побеждать. Ты можешь кататься в шоу и радовать публику, но первые места ты точно не будешь занимать из-за 15-летних девочек, делающих четверные. У них больше энергии и сил, их не остановить», — добавила спортсменка.

Exclusive! ⛸️ Figure skating rising star Alena Kostornaia 🇷🇺 opens up on Beijing 2022 expectations, training with Eteri Tutberidze, why she dreams of being a neurosurgeon and much, much more. Watch the full interview ➡️ https://t.co/3YdE4jxlqv@ISU_Figure @Olympic_Russia pic.twitter.com/CzNzdii7eB — Olympic Channel (@olympicchannel) July 14, 2020

Косторная дебютировала на взрослом уровне в сезоне-2019/20. Она выиграла золотые медали на этапах Гран-при и в финале серии, а также на чемпионате Европы. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59).