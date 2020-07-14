Фигурное катание мира приступило после карантина к тренировкам. Хотя будут ли осенью старты — пока большой вопрос. Этапы серии Гран-при разбросаны по всему миру. А обстановка в странах из-за коронавируса разная.

Три этапа юниорской серии из семи уже и вовсе отменены. Ранее ISU объявил об отмене этапов юниорского Гран-при по фигурному катанию в канадском Ричмонде (26–29 августа), словацком Кошице (2–5 сентября) и японской Иокогаме (16–19 сентября). Но если юниорское Гран-при не будет отменено вовсе, первый этап встретит Будапешт (9–12 сентября), потом чешская Острава (23–26 сентября), Ташкент (30 сентября — 3 октября), Любляна (7–10 октября) и Рига (14–17 октября).

Помимо отмены этапов могут быть отказы и от целых сборных. Например, федерация конькобежных видов спорта Японии приняла решение, что ее фигуристы вовсе не выступят на этапах юниорского Гран-при-2020/21 и на взрослых турнирах серии «Челленджер». Угроза заражения вирусом еще актуальна, спортсменов подвергать опасности нельзя.

Взрослые этапы пока судьбу раньше времени не тревожат. А если и тревожат, то пока даже в пользу положительных ожиданий. Вот только что вернулся в календарь этап в Китае, который должен пройти с 6 по 8 ноября в Чунцине.

Сначала этап оказался под запретом: главное управление спорта Китая объявило, что все международные спортивные старты до конца 2020 года будут отменены. При этом, правда, последовала оговорка: кроме тестовых соревнований перед Олимпийскими играми-2022 в Пекине.

Так этап Гран-при по фигурному катанию «вылетал» из календаря, а финал Гран-при (10–13 декабря), который должен пройти в Пекине как тестовый турнир, остался. Логики тут, конечно, не было никакой, поэтому и последовало разъяснение, которое получил ISU. Оно «вернуло» третий этап взрослой серии на место.

«Поскольку этап в Китае является частью серии Гран-при ISU и, следовательно, связан с финалом Гран-при, который является олимпийским тестовым мероприятием, Национальный олимпийский комитет Китая согласился с проведением этапа в Чунцине согласно плану», — сообщила пресс-служба ISU. Согласен Китай и с проведением этапа Кубка мира по шорт-треку (18–20 декабря).

Пока календарь этапов Гран-при по фигурному катанию взрослой серии выглядит так:

23–25 октября. Skate America (Лас-Вегас, США)

30 октября — 1 ноября. Skate Canada (Оттава, Канада)

6–8 ноября. Cup of China (Чунцин, Китай)

13–15 ноября. Internationaux de France (Гренобль, Франция)

20–22 ноября. Rostelecom Cup (Москва, Россия)

27–29 ноября. NHK Trophy (Осака, Япония)

Но что будет к 3 августа, когда пройдет очередное заседание совета ISU, никто прогнозировать не готов. Решение по взрослым этапам Гран-при, как говорит вице-президент ISU Александр Лакерние, в отличие от юниорских, которые начинаются раньше, еще терпит. Поэтому и обсуждать серию надо как можно ближе к событию.