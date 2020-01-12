СПОРТ

Фигуристы Панфилова и Рылов одержали победу в соревновании пар на юношеской Олимпиаде

18:26 12/01/2020

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов победили на юношеских Олимпийских играх в Лозанне. Пара заработала 199,21 балла, передает РИА «Новости».

Россияне оказались лидерами короткой программы, получив 127,47 балла, а после закрепили свой успех во время произвольной. «Рады, что получилось прокатать здесь два раза без серьезных ошибок. Спасибо всем за поддержку, особенно моей маме, которая находилась на трибуне», – отметила Панфилова. По ее словам, если «получится выступить на чемпионате Европы, это будет огромный опыт». Спортсменка добавила, что она рада полученному золоту.

🥇 Это золото! Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов — лучшие в парном катании! И достаточно посмотреть видео, чтобы в этом убедиться 😍#Lausanne2020 Ещё больше видео — на Olympic Channel https://t.co/1dMT47mojG pic.twitter.com/C2IvbgSdSi — Олимпийские игры (@Olympic) January 12, 2020

Серебро игр досталось россиянам Диане Мухаметзяновой и Илье Миронову, а бронзу получили спортсмены из Грузии – Алина Бутаева и Лука Берулава. После второго дня соревнований на юношеских Олимпийских играх сборная России занимает второе место в медальном зачете.

Панфилова и Рылов – серебряные призеры чемпионата мира 2019 года среди юниоров. В прошлом году они стали финалистами юниорского Гран-при. В декабре прошлого года российские пары фигуристов заняли весь пьедестал юниорского Гран-при.



