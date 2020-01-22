СПОРТ

Фигуристы Бойкова и Козловский установили новый мировой рекорд

01:56 23/01/2020

На чемпионате Европы по фигурному катанию среди пар короткую программу выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, установив новый мировой рекорд, набрав 82,34 балла. Второе место завоевали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а третье место досталось Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову из-за сорванной поддержки, пишет RT.

Стоит отметить, что итог соревнований для пар был абсолютно непредсказуемым, поскольку в этом сезоне ни одна российская пара не была непобедимой.

Кроме того, на первой тренировке Бойкова и Козловский много ошибались, а Тарасовой и Морозову пришлось открывать сильнейшую разминку, где были также итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе. Вице-чемпионы Европы выступление начали прекрасно, но на поддержке у Морозова вдруг согнулось колено, он стал терять равновесие и чуть не уронил партнершу. В итоге падения удалось избежать, но самый дорогой элемент программы был провален. Это сильно повлияло на спортсменов, поэтому программу они докатали с трудом уже с совсем другими эмоциями. Пара набрала 73,50 балла. Но при этом им все равно удалось остаться в лидерах.

Итальянцы Делла Моника и Гуаризе не справились с выбросом риттбергер. Оценки им судьи снизили еще и за компоненты. В итоге они смогли попасть только в группу сильнейших в произвольной программе.

Павлюченко и Ходыкин стали заметно опытнее по сравнению с прошлым чемпионатом Европы. Пара покорила зрителей безупречным выбросом тройной риттбергер. Однако спортсменов подвело вращение. Оно было неидеальным, поэтому их результатом стали 74,92 балла.

Бойкова и Козловский закрывали соревнования под композицию My Way. Фигуристы блестяще исполнили тройной сальхов, за подкруткой четвертого уровня последовал тройной флип. В итоге фигуристы заработали 82,34 балла и обошли почти на восемь очков ближайших преследователей, а также побили мировой рекорд китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цуна.

Добавим, произвольная программа пар состоится 24 января и тоже будет завершать соревновательный день.

Ранее сообщалось, что фигуристка Косторная побила свой мировой рекорд на чемпионате России.



