СПОРТ

Фигуристке Медведевой поменяли коньки перед короткой программой ЧР

17:35 26/12/2019

Фигуристка Евгения Медведева вынуждена была поменять коньки перед короткой программой чемпионата России, сообщает ТАСС.

Как пояснил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, спортсменка на тренировке повредила ботинок конька. Ей купили новые и установили на них лезвия. «Речи о снятии пока не идет», – подчеркнул Горшков.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске. Женщины будут выступать с короткой программой в пятницу в 15:30 по московскому времени.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр и двукратной чемпионкой мира и Европы, двукратной победительницей финалов Гран-при. В ее активе есть бронза чемпионата мира, серебро чемпионата Европы и командного мирового первенства.

В сентябре Медведеву в «Лужниках» фанаты забросали плюшевыми медвежатами. Все это произошло во время контрольных прокатов сборной России.



