СПОРТ
Фигуристка Трусова провела тренировку на асфальте
00:18 06/04/2020
Российская фигуристка Александра Трусова провела тренировку на асфальте в роликовых коньках. Фрагментом занятий спортсменка поделилась с поклонниками в своем Instagram.
15-летняя бронзовая призерка выполнила прыжок на роликовых коньках, однако поклонники Трусовой неоднозначно отрегировали на ее необычную тренировку. «Ого. Катаюсь на роликах и на коньках. На роликах сделать это очень не просто», – отметил пользователь andreytaranof. Другие поклонники стали беспокоиться о здоровье девушки: «Саш, так и ноги можно сломать. Не очень хорошая идея для прыжков», – написала zema_izh.
Другая российская фигуристка, Евгения Медведева, также удивила своих фанатов. Под песни Little Big, «На-На» и Doja Cat спортсменка станцевала в костюме единорога и села на шпагат.
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