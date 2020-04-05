СПОРТ

Фигуристка Трусова провела тренировку на асфальте

00:18 06/04/2020

Российская фигуристка Александра Трусова провела тренировку на асфальте в роликовых коньках. Фрагментом занятий спортсменка поделилась с поклонниками в своем Instagram.

15-летняя бронзовая призерка выполнила прыжок на роликовых коньках, однако поклонники Трусовой неоднозначно отрегировали на ее необычную тренировку. «Ого. Катаюсь на роликах и на коньках. На роликах сделать это очень не просто», – отметил пользователь andreytaranof. Другие поклонники стали беспокоиться о здоровье девушки: «Саш, так и ноги можно сломать. Не очень хорошая идея для прыжков», – написала zema_izh.

Другая российская фигуристка, Евгения Медведева, также удивила своих фанатов. Под песни Little Big, «На-На» и Doja Cat спортсменка станцевала в костюме единорога и села на шпагат.

View this post on Instagram A post shared by Sasha Trusova (@avtrusova) on Apr 5, 2020 at 6:38am PDT



