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Спортсменка призналась, что переживает за свое здоровье

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр-2018 вПхенчхане Евгения Медведева рассказала, что слишкомчасто переживает за чистоту исполнения элементов и считает свое постоянноебеспокойство нездоровым.

«Если честно, ментальное здоровье – это огромная часть моейжизни. У меня есть проблемы с этим. Я не буду говорить об этом публично, но уменя есть некоторые проблемы. Как и многие спортсмены, иногда я думаю: „Что,если я не смогу? Что, если я упаду?“ И это абсолютно нездоровая вещь»,-поделиласьМедведева в своем интервью Sport24.

Фигуристка также отметила, что старается бороться со своейнеуверенностью, а участвуя в соревнованиях, прежде всего старается доказатьсебе, что способна бороться и побеждать.

Одним из самых сложных моментов в карьере Медведевой стал послеолимпийскийпериод. Тогда девушка ушла от своего тренера Этери Тутберидзе и переехала в Торонто,чтобы продолжить работу с Брайаном Орсером в канадском Cricket Club. «Это было как в полнойтемноте, ты не знаешь, какой будет твоя следующая неделя.»– сообщает телеканал360.

Последними соревнованиями в прошедшем спортивном сезоне дляМедведевой, которую поклонники окрестили «королевой тройных», стали турнирысерии «челленджер». На канадском этапе фигуристка заняла второе место, улучшивсвои результаты, несмотря на изменения в судейской системе. На российском этапегран-при, спортсменка также заняла второе место. Однако, бороться за пьедестал начемпионате России, который проходил в Красноярске, Медведевой помешал случай:из-за поврежденного на тренировке ботинка, фигуристка приняла решение сняться свыступления в произвольной программе.

Ранее, Евгения Медведева взбудоражила фанатов, поделившись откровенным фото на своей страничке в Инстаграм.