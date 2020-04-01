СПОРТ

Фигуристка Медведева на карантине станцевала в костюме единорога

02:59 01/04/2020

Фигуристка Евгения Медведева проводит карантин в Канаде, в самоизоляции, и чтобы не заскучать, веселит поклонников оригинальными танцами. В соцсети TikTok чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр выложила три ролика, в которых станцевала под песни Little Big, «На-на» и Doja Cat.

Танцевала Медведева не на льду. В интерьере комнаты Евгения в плюшевом костюме единорога выполнила несколько оригинальных элементов, села на шпагат и станцевала единороговое диско.

Туры Медведевой с ледовым шоу Stars on Ice в США и Канаде отменены из-за коронавируса. На сайте организаторов сказано, что подобное случается впервые за 34 года истории Stars on Ice. Организаторы вернут деньги за билеты в 30-дневный срок.

View this post on Instagram #сидимдома #evgeniamedvedeva 😂 A post shared by Evgenia Medvedeva ⛸ Fan Group (@team.moonbear) on Mar 30, 2020 at 12:04am PDT

Ранее в Канаде отменили чемпионат мира по фигурному катанию из-за коронавируса. Но до пандемии российские спортсмены успели завоевать несколько важных наград: Камила Валиева взяла золото юниорского ЧМ, а Андрей Мозалев – золото на чемпионате мира в Таллине.



