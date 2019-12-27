СПОРТ

Фигуристка Косторная побила свой мировой рекорд на чемпионате России

21:54 27/12/2019

Фигуристка Алена Косторная в Красноярске побила мировой рекорд в мировой программе на чемпионате России по фигурному катанию, сообщают «Вести».

16-летняя спортсменка за свое выступление набрала 89,86 баллов. Мировой рекорд принадлежит самой Косторной: она установила его на Гран-при 2019 (85,45 балла). Красноярское достижение фигуристки не обновит мировую планку, поскольку чемпионат России не входит в программу турниров Международного союза конькобежцев.

С высокими баллами Ксоторная выиграла чемпионат России в короткой программе. Серебро завоевала Анна Щербакова (79, 93 балла), бронзу — Александра Трусова (76,46 балла).Четвертое место заняла Елизавета Туктамышева с 75,74 баллами, а Евгения Медведева расположилась на пятой с результатом в 71,08 балла.

Напомним, ранее Косторная выиграла Гран-при 2019 в Японии. Она стала лучшей в произвольном прокате с результатом 154,96 балла. Россиянка заняла первое место с общей суммой 240 баллов.



