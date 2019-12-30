СПОРТ

Фигуристка Косторная готова выступить на Олимпиаде в конном спорте

07:20 30/12/2019

Российская фигуристка, победительница финала Гран-при Алена Косторная сообщила о готовности выступить на Олимпийских играх в конном спорте, передает ТАСС.

По словам спортсменки, она давно увлекается данным видом спорта, занимается выездкой и пробует конкур. Косторная призналась, что во время отдыха специально выбирала отели с конюшнями.

«Олимпиада в конном спорте? Почему бы и нет», — сказала журналистам фигуристка.

Напомним, накануне в Красноярске завершилось первенство России по фигурному катанию. Алена Косторная завоевала на соревнованиях серебряную медаль.

В воскресенье Исполком Федерации фигурного катания на коньках России утвердил состав национальной команды на чемпионат Европы, который состоится с 20 по 26 января 2020 года в Австрии. У женщин заявлены Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова (запасные – Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова).



