СПОРТ

Фигуристка Анна Щербакова стала двукратной чемпионкой России

19:11 28/12/2019

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла чемпионат России, который проходит в Красноярске. Только за первые четыре прыжка 15-летняя спортсмена получила 55 баллов.

Общая сумма за прокат составила 181,94 балла. Щербакова обошла соотечественницу Алену Косторную и заняла первое место по итогам турнира. Фигуристка Александра Трусова оказалась на третьем месте пьедестала. После короткой программы тройку лидеров составляли Косторная (89,86 балла), Щербакова (79,93) и Трусова (76,46).

Евгения Медведева, которая занимала пятое место, снялась с турнира. Она объяснила это нежеланием получить травму, используя сломанные коньки. После короткой программы Медведева заняла пятое место. В четверг у спортсменки сломались коньки, она попыталась заменить их, однако все же решила выступать в старых. На тренировке Медведева исполнила лишь один элемент из заявленной программы и досрочно покинула занятие.

Анна Щербакова является двукратной чемпионкой России.

Ранее фигуристка Косторная побила свой мировой рекорд на чемпионате России. С высокими баллами она выиграла чемпионат России в короткой программе.



