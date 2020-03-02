СПОРТ

Фигуристка Аделина Сотникова сообщила о завершении карьеры

06:20 02/03/2020

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Аделина Сотникова уходит из профессионального спорта. Первая в истории Советского Союза и России олимпийская чемпионка по фигурному катанию в женском одиночном катании объявила о завершении карьеры, сообщает ТАСС.

По словам спортсменки, такое решение связано с проблемами со здоровьем. В спине фигуристки два импланта, которые соединяет пластина на шести титановых шурупах, которые вкручены в позвоночник. Свою золотую Олимпийскую медаль Аделина Сотникова завоевала на соревнованиях в Сочи в 2014 году. Также фигуристка дважды завоевывала серебро на чемпионатах Европы – в 13-м и 14-м годах.

Спортивную карьеру Аделина Сотникова прервала в 2016 году, но пообещала продолжить радовать своих поклонников. Так, минувшей зимой Сотникова приняла участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».



