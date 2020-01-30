Следственный комитет России проверяет, совершали ли бывшие полицейские, которых обвиняют по делу журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, другие преступления. Об этом в четверг, 30 января, сообщает «РИА Новости».

Соответствующую информацию огласил судья Артура Карпов, который ранее заключил про стражу двух из пяти фигурантов — Романа Феофанова и Дениса Коновалова. Оба они будут находиться под стражей до 29 марта.

По словам адвокатов задержанных, это стандартная процедура во время расследования любых преступлений.

30 января член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщила, что посетила в СИЗО полицейских, обвиняемых по делу Голунова. По ее словам, общественники пообщались с троими из пятерых задержанных (кроме Акбара Сергалиева и Дениса Коновалова). Игорь Ляховец и Максим Уметбаев пожаловались на давление следствия. Еще один экс-полицейский, Роман Феофанов, заявил, что не сталкивался с этим.

В этот же день фигурантам дела предъявили обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков.

О задержании пятерых экс-правоохранителей стало известно 29 января. Это бывшие сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы ГУ МВД России Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

Следствие считает, что фигуранты сфальсифицировали улики, которые стали доказательством хранения и сбыта Голуновым наркотических веществ. Сами задержанные не признают вину.

19 декабря 2019 года президент России Владимир Путин сообщил в ходе большой ежегодной пресс-конференции, что Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания Голунова. Глава государства отметил, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД, все они уволены из органов и стали фигурантами уголовных дел.

Голунов был задержан в Москве в июне. Его обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ. Журналист полностью отрицал вину.