Следственный комитет РФ ужесточил обвинение фигурантам дела экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом в субботу, 14 марта, сообщил ТАСС адвокат гендиректора группы «Ру-ком» Николая Степанова Григорий Иванищев.

«Фигурантам уголовного дела перепредъявили обвинение, ужесточив его с ч. 2 на ч. 1 статьи 210 УК РФ («Создание преступного сообщества»). Раньше они обвинялись в участии в преступном сообществе, что предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет. По новому обвинению им грозит от 12 до 20 лет колонии», — рассказал собеседник агентства.

По мнению Иванищева, обвинение было переквалифицировано, чтобы продлить арест на срок более года, поскольку преступление, в котором теперь обвиняются фигуранты, относится к категории особо тяжких.

Юрист также подчеркнул, что решение об ужесточении было принято после того, как фигуранты дела с защитниками ознакомились с результатами восьми бухгалтерско-финансовых и экономических экспертиз, «не подтвердивших ущерб» в 4 млрд рублей в рамках дела.

Как отметил адвокат, c момента задержания позиция обвиняемых не поменялась, они по-прежнему отрицают свою вину.

«Убыток в виде потери стоимости акций для потерпевших составляет менее 1 млн рублей, а не 4 млрд, как следует из обвинения. Следствие уже год не может разъяснить ни одному из участников дела сути обвинения»,— добавил он.

Абызова арестовали в марте 2019 года по подозрению в хищении 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Против него возбудили дело по ч. 2, 3 ст. 210 УК РФ. Действия фигурантов были квалифицированы и по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Создание и участие в преступном сообществе; мошенничество».

Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 год экс-министр создал преступное сообщество, с помощью которого украл деньги и вывел их за рубеж. Вместе с ним по делу проходят экс-гендиректор ОАО «Региональные электрические сети» Сергей Ильичев, заместитель генерального директора ООО «Ру-ком» Максим Русаков, председатель совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александр Пелипасов, гендиректор группы «Ру-ком» Николай Степанов, директор по экономике и финансам АО «Рэмис» Галина Фрайденберг и гражданка Украины Инна Пикалова

Михаил Абызов с 1993 года занимал руководящие посты в ряде компаний Топливно-энергетического комплекса. Являлся министром по координации деятельности Открытого правительства России с мая 2012 года. В мае 2018 года он покинул пост в связи с упразднением должности.