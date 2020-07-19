На «Бойцовском острове» в Абу-Даби продолжают кипеть кровавые страсти. В главном бою третьего турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) за вакантный титул в наилегчайшем весе сошлись бразилец Дейвисон Фигейреду и американец Джозеф Бенавидес.

Для соперников это был реванш. Первый поединок в феврале 2020 года закончился техническим нокаутом в исполнении Фигейреду.

Все закончилось уже в первом раунде: Фигейреду трижды отправил Бенавидеса в нокдаун, а также несколько раз пытался задушить соперника. В итоге это удалось сделать за 12 секунд до конца пятиминутки.

Джозеф от напряжения и нехватки воздуха сильно выпучил глаза и остался лежать без движения, когда арбитр остановил поединок.

Figueiredo dominates Benavidez for the rear naked choke submission Your new UFC Flyweight Champion 👑🇧🇷 #UFCFightIsland2 pic.twitter.com/GNclorCMJq — Sideline Sports (@sportsideline) July 19, 2020

Добавим, что перед отправкой на «Бойцовский остров» Фигейреду получил положительный тест на коронавирус, но повторный анализ спустя сутки показал, что первый был ложным.

Площадка для боев UFC в условиях продолжающейся пандемии коронавируса находится на острове Яс в ОАЭ, неподалеку от международного аэропорта Абу-Даби. Карантин в ОАЭ не такой жесткий, как в США и других странах. Прибывающие в страну обязаны пройти тест на COVID-19 и находиться на самоизоляции до получения результатов анализа.