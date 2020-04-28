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ФИФА запретит плевки во время матча из-за коронавируса

19:13 28/04/2020

Международная федерация футбола планирует внести некоторые изменения в правила проведения матча в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире. Председатель медицинского комитета ФИФА Мишеля Д’Хоге заявил, что за плевки на поле судьи будут наказывать футболистов желтыми карточками, сообщают «Вести».

Д’Хоге также отметил, что во время игры футболисты зачастую плюются не только на поле, но и друг в друга. За такое поведение в период пандемии, по мнению специалиста, можно наказывать красной карточкой.

Ранее было принято решение о переносе Евро-2020. Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля нынешнего года, а пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи состоятся в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. При этом Чемпионат Европы по футболу после переноса на 2021 год все равно будет называться Евро-2020. Как отметили в УЕФА, решение было принято после тщательного внутреннего обзора, а также нескольких обсуждений с партнерами.



