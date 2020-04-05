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ФИФА изменит возрастной ценз участникам Олимпийского футбольного турнира

04:45 05/04/2020

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что возрастное ограничение для участия в мужском футбольном турнире Олимпийских игр в Токио может быть повышено. Это позволит игрокам, получившим право на участие в первенстве, не пропустить его после переноса Игр на 2021 год.

Олимпийский футбол обычно ограничивает возраст участников мужских команд 23 годами. Причем в каждой команде допускается по три игрока старше 18 лет.

Возрастные ограничения для участия в женском турнире отсутствуют. Однако рабочая группа, созданная ФИФА, рекомендовала в пятницу, сохранить возможность участия в играх для участников, родившихся в январе 1997 года или после, сообщило Reuters.

«Одобрение рабочей группой ФИФА-конфедераций подчеркивает их понимание воли участвующих ассоциаций-членов сохранить олимпийские мечты игроков, родившихся 01.01.1997 или после этой даты», – говорится в заявлении.

Рабочая группа рекомендовала перенести все международные матчи, которые должны были состояться в июне, поскольку Евро-2020, Кубок Америки и отборочные матчи чемпионата мира в этом месяце уже были отменены из-за пандемии COVID-19.

«ФИФА повторяет, что здоровье всегда должно быть главным приоритетом и главным критерием в любом процессе принятия решений, особенно в эти сложные времена», – подчеркнули в ФИФА.

Федерация также предложила отложить проведение Чемпионата мира среди женщин в возрасте до 20 лет, который должен был состояться в Панаме и Коста-Рике в августе и сентябре, и Чемпионата мира среди женщин в возрасте до 17 лет в Индии, первоначально запланированного на ноябрь.

Решение о проведении Чемпионата мира по футзалу в Литве в сентябре должно быть принято до конца этого месяца.



