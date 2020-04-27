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продолжениеЧисло зараженных COVID-19 в мире превысило 3 миллиона человек

Организация поменяет ряд правил, чтобы дать возможность восстановить силы застрявшим на карантине спортсменам

Затянувшаяся пауза в мировом футболе из-за распространения COVID-19 может привести к тому, что ФИФА временно разрешит командам, как только возобновятся чемпионаты, делать в ходе одного матча по пять замен. Об этом в понедельник сообщает издание Sky Sports.

Предложение ФИФА изучает Международный совет футбольных ассоциаций(IFAB), который может принять данное решение уже на этойнеделе. Идея организации проводить за матч по пять замен состоит в том, чтобы помочь игрокам справиться с возвращением к физическим нагрузкам после пандемии.

Отмечается, чтокомандам придется играть через каждые несколько дней, поскольку лигам нужно наверстывать упущенное время.

«Когда соревнования возобновятся, соревнования, вероятно, столкнутся с перегруженным календарем, с более высокой, чем обычно, частотой матчей», – цитирует издание представителя ФИФА.

Он подчеркнул, что здоровье футболистов является в данном случае главным приоритетом для организации, поэтому там хотят избежать возможных трамв из-за перегрузок.

В свете этого и уникальности проблемы, с которой сталкиваются во всем мире при проведении соревнований, графики которых из-за карантина выбились из календаря, ФИФА предлагает временно разрешить большее количество замен по усмотрению соответствующего организатора игр.

Чтобы матч не прерывался слишком часто, для замен командам будетпредоставлено три слота в игровое время, также провести ротацию можнобудет в перерыве. Кроме того, в дополнительное время предусмотренашестая замена.

Если предложение ФИФА получит одобрение, корректировки охватят сезон 2020/21 года и текущий цикл. Правила будут применяться ко всем международным матчам до конца следующего года, включая Евро-2020, который отложен до июня 2021-го.

По информации издания, уже сейчас лиги по всему миру активизируют подготовку к возвращению на футбольные поля, некоторые хотят возобновить чемпионаты в мае (как в Германии) или в середине июня (как во Франции).

Добавим, что в Европе остановлены все игры, кроме чемпионата Белоруссии, где игры проводятся согласно расписанию календаря.