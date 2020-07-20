Журналист Анатолий Вассерман стал участником телешоу «Кто хочет стать миллионером?» и не стал миллионером. Запись программы с его участием опубликована на сайте Первого канала.

Позавчера, как сообщал «Рамблер», Вассерман принял участие в «Кто хочет стать миллионером?». Его партнершей стала поэтесса Лариса Рубальская. Они правильно ответили на 10 вопросов, использовали подсказки «50 на 50» и «Помощь зала», отвечая на тот, что касался наличия метрополитена в перечисленных городах России, и не смогли дать правильный ответ на вопрос о том, каким способом общения владеют панамские золотые лягушки.

Вассерман и Рубальская воспользовались правом на ошибку, ответили, что ультразвуком, и ошиблись. После этого они ответили, что панамские золотые лягушки умеют общаться при помощи инфразвука, и снова допустили ошибку — эти лягушки умеют общаться при помощи языка жестов.

Журналист и поэтесса ничего не выиграли, потому что не достигли несгораемой суммы — ею они установили 400 тысяч рублей, то есть столько, сколько дается после правильного ответа на 12-й вопрос.