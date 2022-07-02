Подтяжка лица ー быстрый способ выглядеть моложе на 5-10 лет. С возрастом кожа теряет былую пластичность, уже не так хорошо вырабатывается коллаген, сама структура становится более рыхлой. Из-за этого контур начинает расплываться, появляются заломы и складки, которые не убираются сыворотками и массажами. Справиться с этим можно с помощью фейслифтингом, эстетической пластической операции.

От чего можно избавиться с помощью подтяжки:

опущенные нависшие веки,

провисание кожи и брыли,

дряблая шея и двойной подбородок,

заломы и глубокие морщины в областях щек, рта, бровей,

излишки жировой ткани лица.

Чаще всего лифтинг лица рекомендуют после 45 лет, когда уход и более легкие манипуляции косметологов не приносят значительного эффекта. Нужно проверить противопоказания на консультации с лечащим врачом (диабет, аутоиммунные заболевания, воспаления, болезни сердца, печени, сосудов).

Виды подтяжки лица

Окончательный вариант подтяжки верхней трети лица выбирается уже после всех анализов и консультаций. Только так можно найти максимально эффективный и безвредный вид. В сфере косметологии и пластической хирургии постоянно появляются инновации, за которыми нужно следить и обращаться только к лучшим врачам. Длительность каждой процедуры 1-3 часа, и лучше обратиться к тем, у кого большой опыт в этой сфере

SMAS — глубокая подтяжка кожи и мышц

При SMAS хирург не только подтягивает кожу, но и корректирует расположение мышц. Считается самой глубокой и действенной подтяжкой. С ее помощью можно сильно скорректировать черты лица, слегка приподняв мыщцы и сделав углы более острыми и эстетичными. Мимика сохраняется и остается естественной, а эффект может продлиться до 15 лет.

Хорошим преимуществом будет и быстрая реабилитация, не останется сильных кровоподтеков и синяков. Не назначается пациентам с серьезными возрастными изменениями.

Фейслифтинг при помощи нитей

С помощью нитей можно создать аккуратный изящный силуэт лица. У нитей есть микроконусы, которые фиксируют их в тканях и потом рассасываются. Эффект поддерживающий и требует периодического обновления. ию.

Эндоскопический фейслифтинг

Метод относится к новым, но уже успел доказать свою безопасность и действенность. Эндоскопическая подтяжка средней зоны лица проводится под визуальным контролем. Пластический хирург применяет комплекс техник, чтобы предупредить дальнейший птоз.