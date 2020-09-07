Фестиваль «Спасская башня на Сахалине — 2020» пройдёт с 9 по 13 сентября.

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на пресс-службу Сахалинской филармонии.

Участие в мероприятии примут ведущие военно-музыкальные коллективы страны: Центральный военный оркестр Минобороны (Москва), Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта Халилова (Москва), Военный оркестр штаба Сибирского округа войск национальной гвардии (Новосибирск), Военный оркестр штаба Восточного округа войск национальной гвардии (Хабаровск), Военный оркестр им. Лундстрема 101-й бригады управления 29 общевойсковой армии Восточного военного округа (Чита) и Военный оркестр Южно-Сахалинского гарнизона (Южно-Сахалинск).

Военные оркестры в течение четырёх дней будут выступать в Южно-Сахалинске и его планировочных районах, а также посетят с концертами десять районов области.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Спасская башня», который должен был пройти в Москве с 28 августа по 6 сентября, был отменён в связи с необходимостью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в столице и ограничениями на проведение массовых мероприятий.