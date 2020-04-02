СПОРТ

Фергюсон предложил лишить Нурмагомедова титула чемпиона UFC

05:13 02/04/2020

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон предложил лишить титула российского бойца смешанного стиля, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Причина тому – отмена ожидаемого поединка между спортсменами, передает телеканал ESPN.

Фергюсон рассказал, что очень расстроился из-за отмены боя, и добавил, что сочувствует всем, кто переживает тяжелые времена. «Я немного злюсь на Хабиба, у него была возможность остаться здесь. Он был в Абу-Даби, у него был шанс вернуться до того, как Россия закрыла границы. Он не хочет драться и должен быть лишен своего титула», – считает американский спортсмен.

Также Фергюсон подчеркнул, что готов побороться за титул чемпиона в легком весе в любое время, в любой стране и с любым противником – с Нурмагомедовым или с другими спортсменами.

Напомним, ожидаемый поединок российского и американского спортсменов в очередной раз сорвался. Об этом заявил Нурмагомедов. Однако в UFC отметили, что не отказываются от планов провести бой. Он был назначена на 18 апреля.



