Бывшие супруги Евгения Феофилактова и Антон Гусев продолжают выяснять отношения из-за воспитания своего общего сына Даниэля. Молодой человек заявил, что Евгения оставляет ребёнка одного дома, кормит его фастфудом и прочими вредными продуктами. В ответ на обвинения Феофилактова тоже нашла, что сказать.



Ещё накануне первого сентября бывшая супруга Антона заявила, что родной отец не позаботился и не поинтересовался, полностью ли готов сын к учёбе. А в недавнем эфире шоу «Бородина против Бузовой» Женя ещё добавила, что бывший супруг платит алименты далеко не каждый месяц. В ответ на это Гусев заявил, что Феофилактова сама плохо воспитывает сына, оставляет дома одного, а также одевает его в вещи, полученные за рекламу.



Брюнетка рассказала, что не стоит верить словам Гусева, ведь дома сын никогда не остаётся один, там всегда присутствует няня или мама девушки, а также сама Феофилактова. По словам Жени, алименты бывший супруг заплатил сейчас, а отчёт на всеобщее обозрение выставил лишь за последний месяц, чтобы не показывать подписчикам, что в прошлые месяцы у него были долги.