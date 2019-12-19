Российские феминистки обрушились с критикой на проживающего в США художника Андрея Тарусова, который создал календарь в стиле «пин-ап» для Роскосмоса и выложил его в соцсети.

«Этот год особенный, потому что мне удалось поработать с Роскосмосом (а точнее с Главкосомосом (дочернее предприятие) просто у них нет страницы в ВК)! Это очень круто, потому что я долго работал над этим проектом, было очень интересно и получилось круто! А еще они оказались практически идеальные заказчики, и почти не было правок, зато было полное доверие художнику! На английском языке, потому что для подарков иностранцам. + в календаре много пасхалок и скрытых шутеек. Смотрите внимательно!» — написал художник в Facebook.

Главными героинями календаря стали девушки, покоряющие космос, что немедленно вызвало шквал критики со стороны феминисток. Активные защитницы прав женщин буквально взорвали тему своими комментариями, настаивая на том, что «в приличных странах такое и показать-то было бы стыдно», пишет «Ридус».

«Очень хочу корпоративный календарь для серьезной конторы в стиле пин-ап, но с мужскими задницами и в обтягивающей одежде. Вот тогда и похохочем», — написала одна из феминисток.

«Как Роскосмос мог заказать календарь «художнику от слова „худо“? У него же анатомия плавает, композиция никакущая, и цвет бывает только плоский, заливкой», — добавила другая.

«Отстал от жизни художник-то. Унылый повтор давно устаревшего», — отметила еще одна.

«Какой позор… призрак космонавта Леонова должен являться каждую ночь и хлестать палитрой по сусалам за такое!» — написала активистка.

«Ну да, тема сисек раскрыта и фалические символы присутствуют! А так, красота, кАнеШна!» — добавила еще одна.

«Почему в мужчины на календаре присутствуют только, когда в кадре есть еда? Это скрепность мышления — мужчины в семье всегда только жрут, пользы от них нет» — отметила другая.

«Мама вернулась домой — смотрит тупым взглядом куклы вдаль, навстречу идут два дебилоида-мальчика. конечно без цветов, не ждали. Почему мальчики? Девочки не котируются в обществе потому что. Где их папа? В России неприняты полные семьи», — написала ещеодна.

Между тем мужчины в Сети отметили, что «феминистки протестуют против позитивного и привлекательного образа женщины в космосе». «Даже не знаю, как это прокомментировать», — написал один из них.

«В комментариях просто перепись клиенток психоаналитика. Надо сделать еще один календарь со страшными неухоженными бабами с небритыми подмышками и сальными лохмами. Тогда все феминистки будут счастливы», — добавил другой.

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