Федор Стрелков уверенно заявляет, что на телепроекте его ожидает прекрасное будущее со свадьбой, детьми и безоблачной семейной жизнью. В одном из последних эфиров молодой человек пошутил, что вернется домой одним из последних и то, сугубо после того, как Дом-2 прекратит свое существование. Многие уверены, что такая убежденность в своей прочности своего положения на телестройке и неприкасаемости связана с крепкой дружбой Федора с ведущими, администраторами и операторами проекта, которые в нем души не чают.



Но помимо поддержки со стороны организаторского корпуса, Федор не прочь провести дополнительную агитацию среди участников проекта, дабы заручиться лояльностью и поддержкой в среде коллег по съемочной площадке. Судя по всему, именно эту цель преследовал Стрелков, организовывая пикник у бассейна, на котором все желающие угощались фирменной шаурмой от шеф-повара Феди.



Кроме аппетитного угощения, собравшимся полагались истории от Стрелкова о себе, о друзьях и о кулинарии. В свете разговоров о семейной жизни Федора на проекте, стоит отметить, что еще никогда на Доме-2 не было столько беременных. Такими темпами телестройка скоро превратится в детский сад. А соответственно в условиях такой конкуренции Федору будет нелегко показать что-то интересное.