Федор Стрелков заговорил о детях от Аниты Кобелевой.

Недавно Федор Стрелков признался, что видит Аниту своей женой и готов к семье. А теперь парень заявил, что планирует с девушкой и детей.

«К детям нужно подходить с головой. Я хочу одну семью и на всю жизнь. Морально я уже к детям готов. Детей с Анитой планируем через года два-три», – рассказал Федя в беседе.

Стрелков мечтает о сыновьях.

«Хочу быть активным молодым папашей, который будет везде и всюду тусоваться со своими пацанами», – описал своё идеальное будущее участник.

Как думаешь, из Феди получится хороший отец?