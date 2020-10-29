Федор Стрелков поведал, что теперь на лобном будут присутствовать эксперты из разных областей.

Теперь кроме ведущих помогать участникам решать их проблемы будут психологи и специалисты в разных областях (в зависимости от темы дня).

Как же к этому отнеслись сами участники?

«Часто нам нужно мнение со стороны, профессионалов. Часто в коллективе поднимаются эти темы, многим просто необходима работа с психологами. Не из-за того, что они какие-то больные, а для того, чтобы посмотреть на ситуацию по-другому», — считает Стрелков.