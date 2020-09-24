Федор Стрелков поведал, что участники проекта выбрали его на роль ведущего.

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«Коллектив принял решение, чтобы я был ведущим. Очень приятно, когда тебя выбирает народ. Мне понравилось вести, ещё больше понравилась реакция ребят. Ко мне все подходили и делали комплименты. От этого ещё больше сил прибавилось. Я был бы очень рад, если бы мне предложили роль соведущего на телепроекте ДОМ-2», – рассказал Стрелков.

Федя признался, что, сидя на месте ведущего, не испытывал сложностей.

«Когда каждый день ведёшь конкурсы и находишься тут уже давно, зная, как всё устроено, то сложностей не возникает. Было бы классно, чтобы мою кандидатуру рассмотрели».

Как справился Федя, смотри сегодня в эфире ДОМа-2.