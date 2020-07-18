Федор Стрелков поведал своим подписчикам о том, как он относится к изменам.

Доброе утро ребята 😉

Я спросил у вас, что вам рассказать и тем вы мне предоставили массу, за что вам огромное спасибо, теперь потихонечку буду вам все рассказывать!

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Многие спросили, как я отношусь к изменам и смог бы я это простить⁉️

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Знаете, в жизни каждого из нас происходит много всего интересного. И одно из этого самого интересного является ЛЮБОВЬ❤️. Это то чувство, когда ты встречаешь своего человека. Смотришь в его глаза и не можешь сдержать улыбку, тебя переполняют эмоции изнутри, ты покрываешься мурашками от прикосновений, от поцелуев, ты наслаждаешься каждым моментом рядом с ним. Сердце наполняется кровью и становится размером с земной шар, вот такая настоящая любовь просыпается. И казалось бы ты встретил любовь всей твоей жизни, построил планы на будущее, вообразил у себя в голове, что вы уже не в двоем у вас семья детки бегают…. И происходит самое ужасное, тебя ПРЕДАЛИ. Ты находишься в недоумении от того, что узнал. Думаешь почему именно с тобой это произошло, начинаешься себя съедать изнутри, в твою голову лезут куча разных мыслей. И я вам скажу это отвратительно, когда ты пребываешь в этом состоянии. Вы спросите происходило ли со мной такое? Я вам отвечу, да! Меня предавали, мне изменили. Я не понимаю, как люди способны совершить этот шаг. В моём понимании мира, когда ты встречаешь своего человека, ты сделал выбор, определился. И когда ты изменяешь — ты предаёшь в первую очередь самого себя, свой выбор. И этого самое ужасное. Я никогда в жизни не смогу простить предательство, считаю, если человек предал тебя один раз, то предаст и второй, зачем давать шанс на исправление ошибки и жить в сомнениях и страхе.

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Как вы относитесь к изменам⁉️