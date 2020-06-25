Федор Стрелков рассказал, что записал свою первую песню.

Федор Стрелков считает, что владеет всеми данными, чтобы стать большим артистом. Парень продолжает активно заниматься вокалом и уже даже записал свою первую песню.

«С самого детства у меня была мечта стать певцом. Я помню такой момент, когда мы шли с парнями с футбола, это был шестой класс (вечером после школы все собирались поиграть в футбол), и прозвучал вопрос: кто кем хочет стать? Я сказал, что хочу стать певцом, а всем послышалось, что продавцом. Все поржали. Этот момент мне запомнился. Я сказал, смейтесь, но певцом я точно стану», – делится воспоминаниями Федя.

Теперь на пути к своей мечте у Феди нет преград. Самоуверенности парня можно только позавидовать.

«У меня есть голос, у меня есть слух. Это я не своё мнение говорю, а мнение людей со стороны, кто в этом разбирается. Когда я приехал на студию, занимался с педагогом по вокалу, она посмотрела мой диапазон и спросила: ты точно раньше не пел? Я сказал, что нет и не занимался. Для неё это показалось странным: «такое ощущение, что ты уже давно поёшь». Мне было приятно, и я решил, что пора начать свою сольную карьеру. Хватит стесняться, сцена ждёт меня. Я написал свою первую песню, сейчас она на стадии завершения, остались считанные дни, и я её выпущу в массы, чтобы люди слышали, наслаждались, критиковали, восхищались», – резюмировал парень.

Оценить творчество Стрелкова мы сможем уже в этом месяце.