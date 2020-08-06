Недавно Фёдор Стрелков заявил, что Анита Кобелева – его последняя девушка, которая полностью занимает весь его разум и сердце. Пара вместе уже на протяжении нескольких месяцев и радует зрителей своими хорошими, надёжными и крепкими отношениями. На вопрос подписчика в своём микроблоге о готовности жениться на Аните, Федя ответил утвердительно.



Стрелков рассказал, что Анита – его последняя девушка, больше ни с кем кроме неё отношений он не хочет. Парень уверен в том, что это идеальная пассия для него, подходящая ему по всем параметрам. У влюблённых даже не бывает поводов для разбирательств и ссор. По словам Феди, Анита – именно та, которую он всегда искал, и упускать шанс стать самым счастливым мужчиной на свете он не хочет. Фёдор отмечает, что ему особенно очень нравится, что Анита добрая, заботливая и внимательная.



Фёдор не рассказывает, когда хочет сделать предложение своей избраннице. Многие уверены, что он позовёт Аниту замуж лишь после того, как она забеременеет. Кстати, совсем недавно девушка заподозрила у себя «интересное положение», но, к сожалению, опасения были ложными.