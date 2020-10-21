Федор Стрелков анонсирует выход своего нового музыкального трека.

Хочу рассказать вам, почему затянулся выпуск 2-го трека. Историю заключается в том, что мы написали трек он был лирический назывался «Ночи в Сочи» не успев записать его на студии, моя команда улетела во Владикавказ на месяц, я ждал их возвращения! Изначально трек должен был выйти в начале сентября, но не получилось! По прилету команды в столицу, было принято решение отложить трек «Ночи в Сочи» и написать абсолютно новую песню, танцевальную! Сегодня ездил на студию мы записали новый трек под названием “ LADY ”. Осталось его доработать и через 10 дней вы сможете его услышать на всех музыкальных площадках страны.

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Извиняюсь за задержку, что не смог вас порадовать своим новым творчеством ранее😉