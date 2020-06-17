Федор Стрелков, не отличающийся постоянством, уже достаточно долгий срок крутит роман с Анитой Кобелевой. Парень только-только решился признаться девушке в чувствах, что для него не так уж просто, как вдруг выяснилось, что Аня ведет переписку со знакомым ей парнем за периметром.



Сама переписка носит исключительно рабочий характер, а парня связывает с Кобелевой лишь общее место работы, но Федя все равно недоволен – он неоднократно запрещал ей общаться с этим коллегой.



На Лобном месте Стрелков признался, что теперь не может доверять Аните из-за такого предательства, ведь все его предыдущие отношения рушились по той же причине – измене девушки. Правда, ведущая Ольга Бузова иронично отметила, что и сам парень неоднократно предавал своих возлюбленных, переключаясь на бывшую девушку Кристину Лясковец, а позже обратно возвращаясь от нее.