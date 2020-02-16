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Федор Смолов забил первый гол на чемпионате Испании по футболу

01:49 17/02/2020

Россиянин Федор Смолов, ставший игроком испанского клуба из города Виго — «Сельта», забил свой первый гол на чемпионате Испании по футболу 16 февраля.

Команда Смолова боролась с мардридским «Реалом» в 24-ом туре чемпионата и завершила матч вничью. Россиянин отличился уже на седьмой минуте, чем привел в восторг трибуны и взбодрил команду.

🇷🇺⚽ ¡Qué manera de marcar tu primer gol en #LaLigaSantander!@smolovfedor_90 💙 @RCCelta #RealMadridCelta pic.twitter.com/psVp8pNSMj — LaLiga (@LaLiga) February 16, 2020

Следующие голевые моменты отрабатывали уже в конце матча соперники – на 52-ой минуте Тони Кроос забил «Сельте» первый гол, на 64-ой Серхио Рамос с пенальти забил второй. Но к 86-ой минуте матча реаловцы получили в ответ от коллеги Смолова Санти Мины второй гол в свои ворота. Счет был выровнен. Ничья.

Федор Смолов – первый российский футболист с 2003 года, которому покорились ворота мадридского «Реала» на домашнем матче. Ранее этот подвиг совершил его коллега и тоже игрок «Сельты» — Александр Мостовой в гостевой игре. Мостовой в своем Instagram поздравил Смолова с почином.

View this post on Instagram Браво, @smolovfedor_10 ! С почином! A post shared by Aleksandr Mostovoi (@aleksandr_mostovoi_10) on Feb 16, 2020 at 12:18pm PST

Ранее стало известно, что нападающий «Локомотива» Федор Смолов мог бы перейти в «Манчестер Юнайтед», но не захотел этого, оставшись в «Сельте». А в январе СМИ узнали, что Смолов ухаживает за внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой, и едва ли не собирается жениться.



