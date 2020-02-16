СПОРТ
Федор Смолов забил первый гол на чемпионате Испании по футболу
01:49 17/02/2020
Россиянин Федор Смолов, ставший игроком испанского клуба из города Виго — «Сельта», забил свой первый гол на чемпионате Испании по футболу 16 февраля.
Команда Смолова боролась с мардридским «Реалом» в 24-ом туре чемпионата и завершила матч вничью. Россиянин отличился уже на седьмой минуте, чем привел в восторг трибуны и взбодрил команду.
🇷🇺⚽ ¡Qué manera de marcar tu primer gol en #LaLigaSantander!@smolovfedor_90 💙 @RCCelta #RealMadridCelta pic.twitter.com/psVp8pNSMj
— LaLiga (@LaLiga) February 16, 2020
Следующие голевые моменты отрабатывали уже в конце матча соперники – на 52-ой минуте Тони Кроос забил «Сельте» первый гол, на 64-ой Серхио Рамос с пенальти забил второй. Но к 86-ой минуте матча реаловцы получили в ответ от коллеги Смолова Санти Мины второй гол в свои ворота. Счет был выровнен. Ничья.
Федор Смолов – первый российский футболист с 2003 года, которому покорились ворота мадридского «Реала» на домашнем матче. Ранее этот подвиг совершил его коллега и тоже игрок «Сельты» — Александр Мостовой в гостевой игре. Мостовой в своем Instagram поздравил Смолова с почином.
View this post on Instagram
Браво, @smolovfedor_10 ! С почином!
Ранее стало известно, что нападающий «Локомотива» Федор Смолов мог бы перейти в «Манчестер Юнайтед», но не захотел этого, оставшись в «Сельте». А в январе СМИ узнали, что Смолов ухаживает за внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой, и едва ли не собирается жениться.