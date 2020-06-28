В Виго футболисты «Сельты» сыграли вничью со счетом 2:2 с «Барселоной» в матче 32-го тура чемпионата Испании. В составе каталонцев два мяча забил Луис Суарес (20′, 67′), у хозяев поля отличились Федор Смолов (50′), замененный на 60-й минуте, и Яго Аспас (88′).

Нападающий сборной России перешел в «Сельту» в зимнее трансферное окно на правах аренды. В испанском первенстве форвард отличился во второй раз, ранее он отправил мяч в ворота мадридского «Реала».

В турнирной таблице «Барселона» (69) лидирует, опережая идущий на втором месте «Реал» (68), который имеет матч в запасе, на одно очко. «Сельта» (34) располагается на 16-й строчке, находясь в шести очках от зоны вылета.