Известный российский путешественник Федор Конюхов выступил против создания в бухте Врангеля в Приморье химического производства и обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой взять решение этого вопроса под личный контроль. Соответствующее обращение он разместил на своей странице в Instagram.

View this post on Instagram В начале сентября Приморский край пережил два мощных тайфуна «Майсак» и «Хайшен». Скорость ветра на побережье превышала 100 километров в час, в регионе выпало больше месячной нормы осадков. Реки вышли из берегов, смыты дороги, повреждены мосты, линии электропередач, затоплены некоторые населенные пункты. Основной удар стихии приняло на себя побережье Японского моря, в том числе залив Находка. Эти природные катаклизмы, практически каждый год обрушиваются на Приморье, еще раз заставляют обратить внимание на проект строительства завода по производству метанола и азотных удобрений в бухте Врангеля. Береговая линия – не лучшее место для строительства такого опасного, с экологической точки зрения, производства с учетом климата, ветровой нагрузки и уровня осадков на побережье.

Я, как почётный житель города Находка и действительный член РГО, продолжаю получать огромное количество обращений и звонков от моих земляков, жителей Приморского края, с просьбой донести информацию до руководства страны о нежелании жить в непосредственной близости от химического производства.

На этой неделе направил обращение в адрес Президента Российской Федерации, Председателя попечительского Совета Русского географического общества – В.В. Путина с просьбой взять под личный контроль вопрос сохранения залива Находка и бухты Врангеля от потенциально опасных с точки зрения экологии производств. #nzmu #нзму #бухтаврангель #заливнаходка A post shared by Федор Конюхов (@fedorkonyukhov) on Sep 9, 2020 at 6:55am PDT

Конюхов напомнил о том, что в сентябре Приморье пережило два мощных тайфуна и «основной удар стихии приняло на себя побережье Японского моря, в том числе залив Находка».

«Эти природные катаклизмы, которые практически каждый год обрушиваются на Приморье, еще раз заставляют обратить внимание на проект строительства завода по производству метанола и азотных удобрений в бухте Врангеля», — отметил путешественник.

Он высказал мнение, что береговая линия — «не лучшее место» для строительства такого производства.

«Рано или поздно техногенный или человеческий фактор могут привести к розливу химикатов и их разносу ветрами и течениями по всей агломерации Находки», — уверен он.

Конюхов подчеркнул, что направил обращение в адрес президента Российской Федерации, председателя попечительского совета Русского географического общества Владимира Путина «с просьбой взять под личный контроль вопрос сохранения залива Находка и бухты Врангеля».

«Рамблер» писал, что ранее во Владивосток пришел ураган с порывами ветра 40-43 м/c, которого в регионе не было последние 50 лет. В Сети были размещены видеозапись того, как в воздух поднималась кровля жилых домов.