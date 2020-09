View this post on Instagram

В начале сентября Приморский край пережил два мощных тайфуна «Майсак» и «Хайшен». Скорость ветра на побережье превышала 100 километров в час, в регионе выпало больше месячной нормы осадков. Реки вышли из берегов, смыты дороги, повреждены мосты, линии электропередач, затоплены некоторые населенные пункты. Основной удар стихии приняло на себя побережье Японского моря, в том числе залив Находка. Эти природные катаклизмы, практически каждый год обрушиваются на Приморье, еще раз заставляют обратить внимание на проект строительства завода по производству метанола и азотных удобрений в бухте Врангеля. Береговая линия – не лучшее место для строительства такого опасного, с экологической точки зрения, производства с учетом климата, ветровой нагрузки и уровня осадков на побережье.

Я, как почётный житель города Находка и действительный член РГО, продолжаю получать огромное количество обращений и звонков от моих земляков, жителей Приморского края, с просьбой донести информацию до руководства страны о нежелании жить в непосредственной близости от химического производства.

На этой неделе направил обращение в адрес Президента Российской Федерации, Председателя попечительского Совета Русского географического общества – В.В. Путина с просьбой взять под личный контроль вопрос сохранения залива Находка и бухты Врангеля от потенциально опасных с точки зрения экологии производств. #nzmu #нзму #бухтаврангель #заливнаходка