СПОРТ

Федор Емельяненко рассказал, когда снова выйдет в октагон

08:11 07/04/2020

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что его следующий поединок пройдет осенью. «Бой запланирован на осень, где-то сентябрь или октябрь», – сказал спортсмен в интервью на YouТube-канале Сергея Лодыги.

По словам Емельяненко, поединок пройдет либо в Британии, либо в США. Спортсмен добавил, что все представители его команды Fedor Team сейчас находятся на базе в Кисловодске, где продолжается тренировочный процесс.

Напомним, что свой последний бой Емельяненко провел в конце декабря минувшего года в японской Сайтама. Тогда россиянин одержал победу над американцем Куинтоном Джексоном. Судья остановил бой в середине первого раунда, присудив россиянину победу нокаутом. Добавим, что соглашение промоушена Bellator с Емельяненко предполагает еще два боя с его участием. При этом имен будущих соперников пока неизвестны.



