СПОРТ

Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов

10:15 28/12/2019

<br />

Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания. Россиянин уступил оппоненту, показав на весах 109 килограммов против 120 представителя США.

На счету Емельяненко 38 побед и 6 поражений. За Джексоном 38 побед и 13 поражений. Их встреча пройдет сегодня на совместном турнире Bellator и Rizin в японской Сайтаме.

В Японии очень любят смешанные единоборства, для местных поклонников этого вида спорта Емельяненко — один из главных кумиров. Последний раз российский боец выходил в октагон в Стране восходящего солнца 31 декабря 2015 года. Тогда он в первом своем бою после возвращения одержал победу над индийцем Джайдипом Сингхой.

Напомним, ранее Федор Емельяненко рассказал о своих сложных отношениях с младшим братом Александром.



