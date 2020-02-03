СПОРТ

Федор Емельяненко: Мои родные и близкие хотят, чтобы я завершил карьеру

14:48 03/02/2020

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко признался, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры, передает ТАСС. «Мои девочки постоянно мне об этом говорят, а также мама, жена, старшая дочка. Все очень переживают, ждут не дождутся, когда я закончу», — отметил спортсмен.

Вместе с тем Емельяненко добавил, что в семье поддерживают его, осознавая, что решение должен принять он сам.

«Я муж, отец и должен обеспечивать свою семью, думать о завтрашнем дне», — считает боец. Напомним, в конце декабря 43-летний Емельяненко на турнире Ballator 237 взял верх над американцем Куинтоном Джексоном. В середине первого раунда судья принял решение остановить поединок и присудить россиянину победу нокаутом. Добавим, что по соглашению с Bellator российскому бойцу осталось провести еще два поединка. С кем он будет соперничать, пока неизвестно.

Емельяненко в смешанных единоборствах одержал 39 побед и потерпел шесть поражений.



