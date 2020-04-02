Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер рассказала 2 апреля, что ее тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат.

«Сегодня пришел отрицательный результат теста на коронавирус. Чувствую при этом, к сожалению, я себя неважно — температура в районе 37,5 держится третий день; жуткая слабость и ломота; утратила вкус и обоняние», — написала она в Facebook.

Федермессер добавила, что продолжит соблюдать карантин и ждать повторный тест на вирус через 10 дней.

31 марта учредитель фонда «Вера» сообщила, что отправляется на двухнедельный карантин после интервью с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, у которого накануне обнаружили коронавирус.

2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что все ранее введенные в столице меры против дальнейшего распространения коронавируса продлеваются до 1 мая. Москвичи по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане.

Согласно последним данным, на вечер 2 апреля в России зарегистрировано более 3,5 тыс. случаев заражения коронавирусом в 76 регионах. Жертвами болезни стали по меньшей мере 30 человек.

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