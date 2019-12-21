СПОРТ

Федерер признан самым стильным мужчиной десятилетия

05:25 21/12/2019

Теннисист Роджер Федерер был признан самым стильным мужчиной этого десятилетия по версии журнала GQ. Он не впервые получает подобное звание, сообщает «Газета.Ru».

Швейцарский спортсмен дошел до финала, где отнял первое место у 23-летнего американского актера Тимоти Шаламе – теннисист победил с показателем в 59% голосов.

На почетное звание самого стильного мужчины второго десятилетия XXI века также претендовали бывший футболист и любимец публики Дэвид Бекхэм, баскетболисты Леброн Джеймс и Рассел Уэстбрук, а также рэперы Канье Уэст и A$AP Rocky, певец Гарри Стайлз и актер Джон Хилл.

Федерера уже второй раз признают самым стильным мужчиной – в 2016 году тот же журнал GQ выделил его среди остальных известных мужчин по результатам года.

В ноябре банковский счет Роджера Федерера пополнился на $10 млн после выставочного турне по Латинской Америке. Это больше, чем его призовые за сезон.



