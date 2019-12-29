СПОРТ

Федерация хоккея Канады извинилась за неуважительный поступок своего спортсмена

06:04 29/12/2019

Федерация хоккея Канады извинилась перед Федерацией хоккея России за поступок капитана молодежной сборной Барретта Хэйтона после матча чемпионата мира, сообщается в Twitter канадской федерации.

Хэйтон после матча во время церемонии обмена рукопожатиями не снял шлем, когда из динамиков раздавался гимн Российской федерации. Это было воспринято как неуважение к команде соперников.

«Федерация хоккея Канады приносит извинения перед Международной федерацией хоккея, Федерацией хоккея России и всеми канадцами за этот инцидент», – сообщается в заявлении в социальной сети.

Лидер канадской молодежной сборной также принес извинения за свой поступок после матча. Он попросил прощения у команды России и ее болельщиков.

«Я приношу извинения российской команде и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России. Как лидер этой команды я пытался проанализировать прошедший матч и понять, что нам нужно изменить в своей игре. Поэтому во время гимна я был потерян. Россияне провели великолепную игру, и моя ошибка не должна умалять их заслуг», – заявил Хэйтон.

Вчера российские хоккеисты разгромили команду Канады со счетом 6:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Спортсмены встретились на ледовой арене в чешской Остраве.



