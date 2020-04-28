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Федерация футбола Франции досрочно завершила сезон

23:58 28/04/2020

Федерация футбола Франции по итогам заседания исполнительного комитета, которое состоялось во вторник 28 апреля, объявила о завершении сезона.

Это произошло после объявления премьер-министром страны Эдуаром Филиппом плана по борьбе с эпидемией COVID-19 и мер по выходу из карантина, который отметил невозможность проведения матчей и возобновления чемпионатов сезона 2019-2020.

«Принятые правительством меры постепенного и территориального ослабления карантинных мер, которые будут введены с 11 мая, не позволяют рассмотреть вопрос о возобновлении сезона, приостановленного с 13 марта», – говорится в коммюнике Федерации по итогам заседания исполкома.

Федерация также предложила французской профессиональной лиге (FLP) подвести итоги сезона в лигах 1 и 2 и , чтобы закрыть чемпионаты. А также «разработать проект возобновления деятельности на сезон 2020-21 с учетом разъяснений, которые правительство представит в ближайшие дни».

Ранее ФИФА сообщила о запрете на плевки во время матчей из-за коронавируса. Об этом заявил председатель медицинского комитета организации Мишель Д’Хоге.



