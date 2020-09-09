Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию южноафриканской двукратной олимпийской чемпионки в беге на 800 метров Кастер Семени к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по допуску к соревнованиям легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона.

«Федеральный суд Швейцарии вынес обязательное для исполнения решение, основанное на единодушном мнении экспертов. Тестостерон — основной фактор, определяющий уровни достижений в легкой атлетике у разных полов. Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), женщины с вариантом гена «46 XY DSD» обладают сопоставимым с мужчинами уровнем тестостерона, что дает им конкурентное преимущество. Таким образом, решение CAS не может быть оспорено», — гласит вердикт суда.

В апреле 2018 года World Athletics обязала спортсменок с повышенным уровнем тестостерона «снизить его до женского» — пяти наномоль на литр, прежде чем им будет позволено соревноваться на международном уровне. Семеня опротестовала это правило в CAS, который отклонил ее иск, а затем в Федеральном суде Швейцарии.

Адвокаты Семени, которую не допустили до чемпионата мира 2019 года в Дохе, требовали признать правила незаконными и не имеющими силу, объявив их «дискриминационными, ненужными, ненадежными и непропорциональными».

«Я очень разочарована. Я не позволю World Athletics накачать меня наркотиками и мешать мне быть той, кем я являюсь. Исключение спортсменок из-за наших природных способностей ставит мировую легкую атлетику на ложный путь. Я буду продолжать бороться за свои права до тех пор, пока мы все не сможем свободно соревноваться», — цитирует Семеню ВВС.

29-летняя Кастер Семеня, которая дважды становилась чемпионкой Олимпийских игр (2012, 2016) в беге на 800 метров, с рождения имеет повышенный уровень тестостерона. В ее активе также три золотых медали чемпионатов мира.