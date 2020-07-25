Международная федерация лыжного спорта (FIS) решила использовать гендерно-нейтральный язык во всех документах и публикациях. Это совместная инициатива рабочей группы по гендерному равенству, подкомитетов по женским лыжным гонкам и горным лыжам, а также комиссии спортсменов.

Как сообщает пресс-служба FIS, были изменены все определения «Ladies» или «L» на «Women» или «W» в базе данных, в календарях и на страницах атлетов.

Отмечается, что отдел коммуникаций FIS взял на себя гигантскую задачу проработать все документы по всем дисциплинам и отделам в поисках отрывков, которые должны быть изменены в соответствии с новыми стандартами. Кроме того, каждая страница сайта была просканирована на предмет гендерного языка.

Помимо термина «дамы», слова, относящиеся только к мужскому полу, как «он», «его», «председатель» (chairman), были идентифицированы и заменены обобщенными решениями, уточняет Sports.ru.

«Язык формирует реальность и восприятие людей на бессознательном уровне, поэтому язык в наших публикациях и правилах должен отражать, что FIS и наш спорт выступают за полноценное участие и активность для всех гендеров. Это должно быть отражено в наших текстах», — заявила генеральный секретарь FIS Сара Льюис.

«Это подчеркивает тот факт, что организация и деятельность FIS являются открытыми и гостеприимными для всех людей, независимо от того, как они себя идентифицируют», — добавила она.