Судороги на фоне высокой температуры тела не приносят существенного вреда здоровью ребенка по результатам нового исследования

Приступ, связанный с повышением температуры, называют фебрильными судорогами. Они могут возникать на фоне вирусных и бактериальных инфекций, а также после вакцинации.

Этот неврологический феномен пугает детей и родителей. Иногда его возникновение используется в качестве аргумента против вакцинации. Однако ученые из США спешат успокоить встревоженных родителей. Новое исследование, опубликованное в журнале Neurology Американской академии неврологии, не обнаружило негативных последствий фебрильных судорог для развития детей в долгосрочной перспективе.

В эксперименте проводилось сравнение нескольких групп детей. В нем участвовали 62 ребенка с фебрильными судорогами в течение двух недель после вакцинации, 70 детей с фебрильными судорогами по другой причине и 90 детей без судорог в анамнезе. Возраст участников был меньше 2,5 лет.

Сертифицированные специалисты по оценке развития детей проверяли когнитивные навыки, изменения двигательной активности и нарушения речи у всех участников исследования. Заранее они не знали, были ли у ребенка в анамнезе судороги или нет. Поведение малышей также оценивалось с помощью анкет, заполненных их родителями. Участники с судорогами находились под наблюдением и были обследованы в течение 1-2 лет после развития фебрильных судорог.

В итоге исследователи не обнаружили различий в развитии, когнитивных способностях и поведении среди детей, у которых отмечались фебрильные судороги по любой причине, в сравнении с теми, у кого никогда не было судорог.

Ограничением исследования стало относительно небольшое количество участников. Кроме того, ученые считают, что нужны дальнейшие исследования для наблюдения за детьми в течение более длительного времени. Это позволит сделать окончательные выводы о безопасности такого неврологического феномена, как фебрильные судороги.



doi.org/10.1212/WNL.0000000000009876