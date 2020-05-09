

RUDR Infinite Biologics получил разрешение на экстренное использование теста на коронавирус от FDA, который позволит людям собирать собственную слюну дома, и отправлять в лабораторию для получения результатов.

Новая тестовая система для дома, разработанный RUCDR в партнерстве с Spectrum Solutions и Accurate Diagnostic Labs, позволяет проводить широкий скрининг. Это невозможно сделать, используя лишь стандартный метод с использованием мазков из носа и горла в медицинском учреждении, которое требует физического взаимодействия с медицинским работником.

«Одобрение означает, что мы больше не должны подвергать медицинских работников риску заражения путем проведения операций по сбору носоглотки или ротоглотки. Мы можем сохранить драгоценные средства индивидуальной защиты для использования в лечении пациентов вместо тестирования и значительно увеличить количество пациентов.», — сказал Эндрю Брукс, главный операционный директор в RUCDR, профессор факультета генетики в Университете Рутгерса.

Разрешение FDA на использование теста в чрезвычайных ситуациях — второе, полученное RUCDR Infinite Biologics за последние недели.

Первое было выдано для нового подхода к сбору, который использует слюну в качестве основного тестового биоматериала для коронавируса SARS-CoV-2 , который был первым таким одобрением, предоставленным FDA и позволившим медицинским работникам собирать слюну людей на участках тестирования.

В апреле RUCDR запустил сервис генетического тестирования на коронавирус, который может ежедневно тестировать тысячи образцов. Благодаря новым тестам на слюну и расширенной стратегии сбора, это число может увеличиваться до десятков тысяч образцов в день.

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